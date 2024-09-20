Видеомонтаж / короткий ролик для главной страницы сайта

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Закрыт3 заявки14 просмотров

Нужно сделать из имеющегося видеоматериала короткий ролик (максимум 2 минуты) из самых цепляющих моментов с хорошими переходами для главной. Тематика проведение свадеб. Пишите цену и сроки, если есть примеры работ, то ссылки приветствуются.

Монтаж видеороликов
день назад
substanz
Виктор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Выбранный исполнитель

Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
день назад
$40
5 дней
Escrow
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Заявки фрилансеров

Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
12 минут назад
1 отзыв
день назад
Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
день назад
Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
день назад
ТОП-5
Видеомонтаж