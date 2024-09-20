Требуется креативный видеомонтаж для рекламы мебели. Ожидается оригинальный подход к созданию видео, которое привлечет внимание клиентов. Важно обеспечить высокое качество выполнения и соответствие требованиям заказчика.
Видеомонтаж / короткий ролик для главной страницы сайта
Нужно сделать из имеющегося видеоматериала короткий ролик (максимум 2 минуты) из самых цепляющих моментов с хорошими переходами для главной. Тематика проведение свадеб. Пишите цену и сроки, если есть примеры работ, то ссылки приветствуются.
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