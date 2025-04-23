Вырезка и монтаж коротких TikTok, Shorts, Reels из длинных видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт15 заявок60 просмотров

На канале выпускаются 15-20 минутные видео, на тему криптовалют (исполнитель должен понимать хотя бы базово эту тему).

Задача: резать на несколько коротких shorts, reels, TikTok видео (вертикальный контент) с приятным монтажом, чтобы он был «залипательным» и чтобы зритель хотел посмотреть основное (длинное видео)

Оплата за каждое видео, желательно в USDT. Важно, человек с опытом. Предлагайте сразу с ценой за одно видео.

ReelsМонтаж видеороликовНарезка видеоСоздание рилсов
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