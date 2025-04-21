Видеомонтаж

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Открыт9 заявок62 просмотра

Нужно

1. Нарезать видео на 1 рилс из видео 21 минуты ( самые топовые моменты )

2. Сделать качественный монтаж , анимацией по канонам инстаграма

3. Креатив и ум приветствуется

https://www.youtube.com/watch?v=5YFHZ5l_9MY

ReelsМонтаж видеороликовНарезка видеоСоздание рилсов
10 дней назад
Кочетков
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