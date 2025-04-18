Монтаж видео на ютуб

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт6 заявок53 просмотра

Формат влог, смонтировать материал длинной в 50-60 мин в 30 минутный ролик, ничего придумывать не нужно, добавить динамики

Монтаж видеороликов
12 дней назад
Дима
12 дней в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
23 года
12 часов в сервисе
Была
12 часов назад
12 часов назад
Егор
 
19 лет
день в сервисе
Был
13 часов назад
день назад
Юлия
 
19 лет
5 лет в сервисе
Была
день назад
9 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад
Алина
 
22 года
месяц в сервисе
Была
4 дня назад
11 дней назад
Илья
 
25 лет
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Был
3 дня назад
12 дней назад

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