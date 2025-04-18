Требуется профессиональный видеомонтаж для удаления пересвета на видео. Необходимо предоставить примеры работ до и после коррекции, а также ценовое предложение. Ожидается качественная работа с учётом особенностей видео.
Монтаж видео на ютуб
Формат влог, смонтировать материал длинной в 50-60 мин в 30 минутный ролик, ничего придумывать не нужно, добавить динамики
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт7 дней назад
Ищется специалист по разработке коротких рекламных видео, работающий с миджорни, клинг и ранвэй. Постоянный поток задач включает как абстрактные, так и видео с участием людей. Требуется опыт в видеомонтаже и креативный подход к созданию контента.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт7 дней назад
- $25
Требуется создать нарезку видео длительностью 7 минут из 2 часов геймплея. Закадровый голос будет предоставлен. Необходимо соединить видео и выделить ключевые моменты под текст. Референсы будут предоставлены для более точного понимания задачи.Видеомонтаж18 заявокОткрыт14 дней назад
Требуется композер для видеопроекта, включающего 40 шотов с 3D-персонажами. Задачи: клинап, хромакей, композинг и рендер. Длительность шотов от 3 до 10 секунд. Бюджет: 2000 за легкий, 4000 за средний и 6000 за сложный шот. Подходит как для профессионалов, так и для новичков.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт9 дней назад
- $35
Требуется создать динамичный видеоролик для YouTube на основе предоставленных фрагментов. Видео должно иметь профессиональный стиль, качественные плашки и шрифты, а также музыкальное сопровождение. Ожидается креативный подход к нарезке и созданию сюжета, чтобы удерживать внимание взрослой аудитории со средним и высоким доходом.Видеомонтаж7 заявокОткрыт16 дней назад
Требуется монтаж вертикальных видеороликов для Instagram и YouTube из готовых горизонтальных материалов. Форматы: 1080x1920 для reels, 2160p для YouTube и квадрат 1:1 для постов. Необходимо комбинировать, замедлять и ускорять видео. Всего нужно создать 25 различных тем, по 3 ролика на каждую.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт16 дней назад
- $5
Требуется создать 5-10 секундный видеоотзыв на английском языке о покупке техники Apple со скидкой 46%. Видео должно выглядеть естественно, с живым и благодарным тоном. Упоминание о быстрой доставке и показ продукта в руках обязательно. Длительность 15-40 секунд, без сценария, в естественном освещении.Видеомонтаж3 заявкиОткрыт19 дней назад
Ищется специалист для выполнения клинапа на 12-секундном 4K-видео. Задача включает в себя удаление объектов с реки и дальнего плана. Требуются навыки в After Effects, Nuke или Blender, опыт в клинапе, ротоскопинге и трекинге. Работа удаленная, почасовая оплата, гибкий график.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт13 дней назад
Требуется монтаж видео: вырезать моменты с вопросами и оставить только ответы. Наложить всплывающий текст на каждый вопрос, добавить красивые эффекты для создания более позитивного контента. Сделайте видео интересным и привлекательным.Видеомонтаж13 заявокОткрыт22 дня назад