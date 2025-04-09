Монтаж видео

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Закрыт9 заявок63 просмотра

Есть канал Youtube и готовые видео ролики в горизонтальном формате.

https://youtube.com/@carengineeringmsk?si=vfoOf70C6hdCPyTp

Нужно делать вертикальные ролики для Инстаграм, Yutube. Комбинировать, замедлять, ускорять.

Формат готовых роликов:

1) 1080 х 1920 - reels Instagram

2) 2160p: 3840 x 2160 - Youtube

3) квадрат 1 к 1 - пост Instagram

Образец видео того что нужно: 

https://youtube.com/shorts/rUvIQg17IDc?si=GDh3_kjkYPY1vDb6

https://www.instagram.com/reel/DIdFXldT9U1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/DIbWiyGz5QU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/DITo70fzB6x/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

1 тема - 3 ролика
Всего нужно 25 различных тем

Монтаж видеороликов
17 дней назад
mosalko
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