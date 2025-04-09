Требуется создать 5-10 секундный видеоотзыв на английском языке о покупке техники Apple со скидкой 46%. Видео должно выглядеть естественно, с живым и благодарным тоном. Упоминание о быстрой доставке и показ продукта в руках обязательно. Длительность 15-40 секунд, без сценария, в естественном освещении.
Монтаж видео
Есть канал Youtube и готовые видео ролики в горизонтальном формате.
https://youtube.com/@carengineeringmsk?si=vfoOf70C6hdCPyTp
Нужно делать вертикальные ролики для Инстаграм, Yutube. Комбинировать, замедлять, ускорять.
Формат готовых роликов:
1) 1080 х 1920 - reels Instagram
2) 2160p: 3840 x 2160 - Youtube
3) квадрат 1 к 1 - пост Instagram
Образец видео того что нужно:
https://youtube.com/shorts/rUvIQg17IDc?si=GDh3_kjkYPY1vDb6
https://www.instagram.com/reel/DIdFXldT9U1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/DIbWiyGz5QU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/DITo70fzB6x/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
1 тема - 3 ролика
Всего нужно 25 различных тем
Заявки фрилансеров
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