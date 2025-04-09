Требуется создать рекламный ролик с использованием нейросетей на тему продажи пакетов рекламы для промоутеров. Необходимо реализовать минимальный дизайн для трех рекламных пакетов, которые будут всплывать на экране. Текст предоставляется на английском и испанском языках. Человек ведет рассказ с готовым текстом. Задача несложная, требуются оба формата видео.