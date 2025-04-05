Видеомонтаж

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт9 заявок117 просмотров

Нужно в видео добавить движущий 3d обьект.

Анимация объектовМонтаж видеороликов
25 дней назад
Янки
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1 отзыв

Заявки фрилансеров

Даша
 
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7 дней назад
7 дней назад
Кирилл
 
21 год
18 дней в сервисе
Был
17 дней назад
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Оксана
 
47 лет
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4 дня назад
8 отзывов
20 дней назад
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Видеомонтаж
Жасур
 
18 лет
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22 дня назад
23 дня назад
Владислав
 
25 лет
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Был
11 часов назад
29 отзывов
25 дней назад
#1
Видеомонтаж
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
25 дней назад
Андрей
 
30 лет
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8 часов назад
61 отзыв
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Виктор
 
25 лет
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24 дня назад
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Назар
 
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3 часа назад
3 отзыва(-1)
25 дней назад