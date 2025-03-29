Необходимо смонитровать видео для ТикТок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт37 заявок279 просмотров

Нужно смонтировать видео для ТикТок из 3х, выбрав самые интересные моменты, добавить музыку, динамичность, эффекты и уложить это в 1 минуту.

Монтаж видеороликов
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