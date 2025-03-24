Требуется выполнить монтаж одного ритмичного видео из множества видеоматериалов. Необходимо качественно обработать и скомпоновать видео, уделяя внимание ритму и динамике. Ожидается создание гармоничного и привлекательного конечного продукта.
Стабилизация видео фрагмента
Нужно склеить два видео и стабилизировать картинку. Изначально это был кружок с записанной анимацией, проект удалился, анимация осталась только на этом небольшом фрагменте видео с телефона, нужно склеить два фрагмента и стабилизировать картинку так, чтобы не было понятно, что это запись с телефона.
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