Стабилизация видео фрагмента

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок105 просмотров

Нужно склеить два видео и стабилизировать картинку. Изначально это был кружок с записанной анимацией, проект удалился, анимация осталась только на этом небольшом фрагменте видео с телефона, нужно склеить два фрагмента и стабилизировать картинку так, чтобы не было понятно, что это запись с телефона.

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