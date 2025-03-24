Стабилизация видео фрагмента

Нужно склеить два видео и стабилизировать картинку. Изначально это был кружок с записанной анимацией, проект удалился, анимация осталась только на этом небольшом фрагменте видео с телефона, нужно склеить два фрагмента и стабилизировать картинку так, чтобы не было понятно, что это запись с телефона.