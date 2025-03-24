Видео-инструкцию создать

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки19 просмотров

Требуется изготовить два видео-инструкцию по ТЗ по действующему на сайте калькулятору. Доступ предоставлю. Никакой анимации делать не надо.

Работы:

-          Голосовое сопровождение. Голос с хорошей дикцией, желательно женский.

-          Видеоряд по функциям калькулятора.

Продолжительность каждого видео 3-5 минут. Видео будет размещено на Ютубе, Рутуб.

На данном этапе ищу исполнителя, определяюсь с бюджетом.

Озвучка видеоСоздание видео
месяц назад
guest_1496622903552
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