Требуется видеомонтаж 15-минутного видео для YouTube. Необходимо нарезать и обработать материал, добавив переходы и музыку. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.
Видео-инструкцию создать
Требуется изготовить два видео-инструкцию по ТЗ по действующему на сайте калькулятору. Доступ предоставлю. Никакой анимации делать не надо.
Работы:
- Голосовое сопровождение. Голос с хорошей дикцией, желательно женский.
- Видеоряд по функциям калькулятора.
Продолжительность каждого видео 3-5 минут. Видео будет размещено на Ютубе, Рутуб.
На данном этапе ищу исполнителя, определяюсь с бюджетом.
Заявки фрилансеров
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