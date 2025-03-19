Монтаж слайд-видео на основе сриншотов и записей экрана

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок68 просмотров

Требуется специалист для монтажа коротких слайд-видео на основе скриншотов и записей экрана с онлайн-стримов. Желателен опыт анимаций и работы с screen graphics (символы, знаки, эквалайзеры и т.п.). Сейчас нужно сделать 5 видео длительностью 30 секунд каждое. Формат mp4, 24fps. Более подробно в ЛС.

Монтаж видеороликовСоздание видео
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