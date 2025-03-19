Шукаємо фрілансера для монтажу коротких відео тривалістю 1-2 хвилини. Необхідно підібрати та накласти кадри на аудіодоріжку. Доступ до архіву відео буде надано. Важливо вміти точно підбирати матеріали, що підсилюють зміст, і впевнено працювати з монтажними програмами. Досвід у подібних проектах є перевагою. Оплата 200 грн за ролик.
Монтаж слайд-видео на основе сриншотов и записей экрана
Требуется специалист для монтажа коротких слайд-видео на основе скриншотов и записей экрана с онлайн-стримов. Желателен опыт анимаций и работы с screen graphics (символы, знаки, эквалайзеры и т.п.). Сейчас нужно сделать 5 видео длительностью 30 секунд каждое. Формат mp4, 24fps. Более подробно в ЛС.
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