Монтаж коротких відео

Ищем исполнителя для записи видео с экрана в Microsoft Excel (Office 365) по предоставленным примерам. Необходима последняя версия Excel, базовые навыки работы с программой и внимательность к деталям. Оплата производится за каждое записанное видео, возможное долгосрочное сотрудничество при качественном выполнении.