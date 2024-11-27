Монтаж коротких відео

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок31 просмотр

Шукаємо фрілансера для монтажу коротких відео (1-2 хвилини), де поверх аудіодоріжки потрібно підібрати і накласти відповідні кадри.
Надамо доступ до архіву відео, важливо вміти точно підбирати матеріали, які підсилюють зміст розповіді, та впевнено працювати з монтажними програмами. Досвід у створенні подібних проєктів буде перевагою. Оплата 200 грн за ролик

Монтаж видеороликов
месяц назад
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Заявки фрилансеров

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