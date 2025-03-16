Необходим специалист для качественного монтажа видеороликов reels. Видео будет на английском языке. В заявке укажите стоимость за один reel. Пример работы прикреплен.
Создать видео в жанре RYTP
Нужно создать видео с продолжительностью около минуты такого плана: https://www.youtube.com/watch?v=CuyEndcoIlA
То есть шуточное видео со склейками из аудио- и видеофрагментов. Предоставленное видео - просто пример, тематика будет другая, личная. Видео которое надо будет откорректировать скину в личные сообщения (само видео не длится более 30 секунд). Несмотря на шуточный характер работы, она должна быть выполнена на совесть, изобиловать эффектами и шутками, то есть понадобится много кропотливой работы в редакторе. Бюджет указывать не возьмусь, посмотрю на предложения.
P. S. исполнитель должен быть не против стёба над любыми темами.
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