Нужно создать видео с продолжительностью около минуты такого плана: https://www.youtube.com/watch?v=CuyEndcoIlA

То есть шуточное видео со склейками из аудио- и видеофрагментов. Предоставленное видео - просто пример, тематика будет другая, личная. Видео которое надо будет откорректировать скину в личные сообщения (само видео не длится более 30 секунд). Несмотря на шуточный характер работы, она должна быть выполнена на совесть, изобиловать эффектами и шутками, то есть понадобится много кропотливой работы в редакторе. Бюджет указывать не возьмусь, посмотрю на предложения.

P. S. исполнитель должен быть не против стёба над любыми темами.