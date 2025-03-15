Требуется видеомонтажер для создания проморолика длительностью до 35 секунд для платформы PLAY TO EARN. Имеется подробное техническое задание с описанием деталей проекта. Обсуждение стоимости индивидуально.
ИИ шортсы
Нужен человек, который разбирается в создании видео при помощи ИИ
.Нужно будет делать подобные видео - пример тут (https://vm.tiktok.com/ZNddYLrrc/).
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