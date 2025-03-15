ИИ шортсы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок66 просмотров

Нужен человек, который разбирается в создании видео при помощи ИИ
.Нужно будет делать подобные видео - пример тут (https://vm.tiktok.com/ZNddYLrrc/).

Создание видео
2 месяца назад
guest_1729410952456
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