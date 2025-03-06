Требуется создать видео на тему гемблинга, объем работ значительный. Необходимы навыки видеомонтажа для реализации проекта. Ожидается выполнение большого количества видео.
Отзеркалить веб камеру
Добрый день!
Требуется помощь с отзеркаливанием веб камеры на видео конференциях, отображается не правильно. Как вариант установить obs studio сл всеми плагинами, самостоятельно это сделать не удалось
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