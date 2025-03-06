Отзеркалить веб камеру

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Закрыт3 заявки35 просмотров

Добрый день!

Требуется помощь с отзеркаливанием веб камеры на видео конференциях, отображается не правильно. Как вариант установить obs studio сл всеми плагинами, самостоятельно это сделать не удалось

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2 месяца назад
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