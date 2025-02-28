Требуется специалист по видеомонтажу для создания двух рекламных роликов. Первый (15 секунд) должен быть в гембловом формате с энергичной музыкой, второй (30 секунд) - спокойное описание игры. Идеи и детали проекта можно найти на указанных ресурсах.
Прогрев ютуб каналов под стриминг
Нужен человек который будет монтировать и заливать в ютуб видео.
каналы и прокси для работы предоставлю.
Каналы прогреваются до попадания в рекомедации
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