Моушн-дизайнер для презентационного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки18 просмотров

Требуется моушн-дизайнер для разработки информативного и презентационного ролика. Необходимо создать качественный видеоматериал, который будет привлекать внимание и эффективно передавать информацию. Ожидается высокий уровень креативности и профессионализма в работе.

Моушн-дизайнСоздание рекламных роликов
2 месяца назад
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