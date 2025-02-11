Необходимо создать 3D-анимацию на основе изображения. Ожидается проработка анимационных эффектов и деталей. Подробная информация будет предоставлена в личной беседе.
Voice image ( Spine image ) анимация
SPINE разработчик.
Нужно изображение для VOICE подобие картинки Siri цветная и цифровая картинка, отвечающая на голосовые команды.
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