Voice image ( Spine image ) анимация

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Закрыт3 заявки31 просмотр

SPINE разработчик.

Нужно изображение для VOICE подобие картинки Siri цветная и цифровая картинка, отвечающая на голосовые команды.

3 месяца назад
VOICEbot
Эрнест 
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#1
Анимация
Лев
 
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Виталик
 
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