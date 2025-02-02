Видео ФУТАЖ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок21 просмотр

Необходимо по макету (файл формата .cdr (COROL) или файл .png) сделать цикличный видео футаж продолжительностью не более 15 сек. или менее.

Сама рамка обрамлена реалистичным неоном (реалистичные светящие трубки) фиолетового цвета. Силуэт человека обрамлён желтым неоном, слегка поддерживающимся, эффект перегорания ламп, Цвета могут быть процессе изменены. Надпись KREY MAGIC статична, но переливается бриллиантами, как в примере файла видео. Высылалось отдельно, здесь не прикрепляется.

Возможно на дальний фон добавить большие медленно крутящиеся или падающие звёзды (2D) приглушенного цвета. Цвет нужно обсудить вместе, для сочетания.

CorelDRAWДобавление эффектовСоздание анимацийСоздание видео
3 месяца назад
AlexKrey
Алекс 
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