Создание анимированной презентации для игры

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки15 просмотров

Срочно требуется специалист для создания анимированной презентации, визуализация правил игры. Есть готовые вектора карточек и сценарий (правила игры). Необходимо сделать красивую, но сложную анимацию, чтобы было стильно. Срок - до завтрашнего дня. Ролик итоговый длительностью не более пяти минут. Все вектора разложены по слоям.

Создание анимацийСоздание презентаций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
3 месяца назад
ТОП-10
Анимация
Павел
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад