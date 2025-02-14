Создание анимированной презентации для игры

Срочно требуется специалист для создания анимированной презентации, визуализация правил игры. Есть готовые вектора карточек и сценарий (правила игры). Необходимо сделать красивую, но сложную анимацию, чтобы было стильно. Срок - до завтрашнего дня. Ролик итоговый длительностью не более пяти минут. Все вектора разложены по слоям.