Ищется дизайнер для разработки анимированного персонажа. Необходимы навыки анимации и создание уникального визуального стиля. Опыт в анимации будет плюсом. Работа предполагает создание оригинального персонажа с учетом требований к анимации.
Создание анимированной презентации для игры
Срочно требуется специалист для создания анимированной презентации, визуализация правил игры. Есть готовые вектора карточек и сценарий (правила игры). Необходимо сделать красивую, но сложную анимацию, чтобы было стильно. Срок - до завтрашнего дня. Ролик итоговый длительностью не более пяти минут. Все вектора разложены по слоям.
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