2D/3D анимация, Визуализация интерьеров/экстерьеров
Создание рекламных роликов с цветной 2D-анимацией, инфографикой и рисованое видео Doodl.
Такое видео может стать лицом вашего сайта, поможет увеличить конверсию онлайн-ресурса, а так же отлично справится с рекламой, с лёгкостью объяснит суть вашего проекта.
Разместите его на YouTube, Fb, Instagram или в др. соц.сетях и увеличьте поток ваших клиентов!!!
Каждое видео я создаю индивидуально под ваш проект, оно будет уникальным и оригинальным.
На всех этапах разработки ролика, я согласовываю с вами каждый момент, а именно:
- -написание сценария;
- -озвучка диктором;
- -создание персонажей;
- -выбор музыки;
E-mail: [email protected]
Skype: Lesya1718
Тел./Viber : +38 099 659 1854
WatsApp: +39 389 998 4828
Портфолио
- Рекламный ролик для Dasti.233 просмотра
- Видео explainer- "Объясняющее услуги видео"305 просмотров
- Рисованное видео Doodl "Спасательный жилет"345 просмотров
- Видео-презентация услуг строительной компании402 просмотра
- Анимация для сайта и YouTube проекта FamilySturtUp372 просмотра
- Видео-анимация для автосалона АВТОСКЛО337 просмотров
- Видео о том, как работает видеоанимация272 просмотра
- Рекламне відео для магазину меблів "MАКСИМУМ"247 просмотров
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
6 лет назад
Браво! Олеся выполнила все на идеально, все пожелания были выполнены безоговорочно, ролик получился отличный! Олеся - не посредник, настоящий профессионал своего дела... Безусловно рекомендую! Огромное спасибо за отличную работу.
Ответный отзыв
Андрей, приятно было с Вами работать!!! Заказчик точно знает, что именно ему нужно, внятно и понятно ставит задачи, всегда на связи и что немаловажно-это быстрая и своевременная оплата.
Анимация
1 отзыв
$5/час
от $49от 1 дня
#8
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
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