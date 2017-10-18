oleksa17

Олеся Голод oleksa17

 
46 летИталия/Рим
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
2D/3D анимация, Визуализация интерьеров/экстерьеров

Создание рекламных роликов с цветной 2D-анимацией, инфографикой и рисованое видео Doodl.

Такое видео может стать лицом вашего сайта, поможет увеличить конверсию онлайн-ресурса, а так же отлично справится с рекламой, с лёгкостью объяснит суть вашего проекта.

Разместите его на YouTube, Fb, Instagram или в др. соц.сетях и увеличьте поток ваших клиентов!!!

Каждое видео я создаю индивидуально под ваш проект, оно будет уникальным и оригинальным.

На всех этапах разработки ролика, я согласовываю с вами каждый момент, а именно:

  • -написание сценария;
  • -озвучка диктором;
  • -создание персонажей;
  • -выбор музыки;
По всем возникшим вопросам пишите:

E-mail: [email protected]

Skype: Lesya1718

Тел./Viber : +38 099 659 1854

WatsApp: +39 389 998 4828

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Отзывы заказчиков
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Видеопрезентация проекта
Браво! Олеся выполнила все на идеально, все пожелания были выполнены безоговорочно, ролик получился отличный! Олеся - не посредник, настоящий профессионал своего дела... Безусловно рекомендую! Огромное спасибо за отличную работу.
Андрей, приятно было с Вами работать!!! Заказчик точно знает, что именно ему нужно, внятно и понятно ставит задачи, всегда на связи и что немаловажно-это быстрая и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Анимация
1 отзыв
$5/час
от $49от 1 дня
#8
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#290