2D/3D анимация, Визуализация интерьеров/экстерьеров

Создание рекламных роликов с цветной 2D-анимацией, инфографикой и рисованое видео Doodl.

Такое видео может стать лицом вашего сайта, поможет увеличить конверсию онлайн-ресурса, а так же отлично справится с рекламой, с лёгкостью объяснит суть вашего проекта.

Разместите его на YouTube, Fb, Instagram или в др. соц.сетях и увеличьте поток ваших клиентов!!!

Каждое видео я создаю индивидуально под ваш проект, оно будет уникальным и оригинальным.

На всех этапах разработки ролика, я согласовываю с вами каждый момент, а именно:

-написание сценария;

-озвучка диктором;

-создание персонажей;

-выбор музыки;

По всем возникшим вопросам пишите:

E-mail: [email protected]

Skype: Lesya1718

Тел./Viber : +38 099 659 1854

WatsApp: +39 389 998 4828