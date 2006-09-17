Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков в одном массиве), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка могут быть разными). ...Завершен2 месяца назад
Добрый день. Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...Завершен3 месяца назад
В рамках домашнего задания по информационной безопасности, требуется: Поднять сервер на Ubuntu из 18 ветки Установитьи и настроить веб-сервер В качестве ssh сервиса использовать OpenSSH 7.4 (protocol 2.0) Найти уязвимость в указанном ssh сервисе, и получить доступ. Сервер разворачивается на ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрытгод назад
Провести сравнительный анализ двух игр на одном сайте с точки зрения удобства глазами конечного потребителя. Более подробно в л.с.Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт2 года назад
Требования: [b]ZendFramework 1[/b] - Широко используется. Уметь отлаживать и создавать новые классы для этой платформы. [b]PHP 5.6[/b] & [b]7+[/b] [b]MySQL 5.7[/b] [b]CSS[/b] и [b]SCSS[/b] - Уметь добавлять и обновлять стили в существующее CSS. [b]Javascript[/b], [b]jQuery[/b] - Уметь отлаживать и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужна пошаговая инструкция для linux, чтобы поднять OpenVPN (используя шифрование) на домашнем компьютере с серым ip. И подключаться к нему с помощью файла .ovpn Цель, использовать динамический ip адрес домашнего интернета на серверных ПО. Сервер ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Собственно нужно реализовать авторизацию в telethon/telegram с помощью tdata папки (архив зашифрованных файлов портативного телеграм приложения для ПК). Реализация подойдет на любом языке программирования, приветствуются варианты к обсуждению.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен скрипт, который сможет работать с аккаунтами телеграм. Аккаунты в формате [b]Tdata[/b] [i](Portable)[/i]. 1. Требуется для всех аккаунтов получить API ключи (id+hash), и сохранить в определенной сортировке. (вид сортировки покажу в л.с.) 2. Подписать аккаунты на заданный ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Нужна точная копию ботаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
На флешку установлен linux, первичная установка была на amd компьютере. По какой-то причине intel ноутбук флешку не увидел. Сейчас нет доступа к компьютеру, с помощью которого линукс был установлен на флешку. После нескольких манипуляций с grub посредством ubuntu, который установлен ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать серверный бот (думаю удобнее всего будет на python) для работы с instagram. На git видел немало api решений, поэтому считаю задачу несложной. ТЗ в личкуЗакрыт3 года назад
Требуется верстальщик умеющий работать через git. Работа над проектом на основе фрэймворка: Laravel (Не знаете git и laravel, все покажем, главное знать верстку) Сверстать для существующего сайта несколько страниц, пример: [url=http://nullrefer.com/?https://www.biglion.ru/deals/den-akvapark-plyag8-52/]https://www.biglion.ru/deals/den-akvapark-plyag8-52/[/url] Процесс работы. - Открывается доступ к приватному проекту ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать статью по методике преподавания русского языка как иностранного. Тему предлагайте в л.с. на утверждение. Оригинальность текста не менее 85%, проверяется по разным антиплагиатам... Объем, и подробности в л.с.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен анимированный логотип для сайта в svg, размеры 231x52. Требуется понимание смысла данного формата, и опыт работы. Подробное ТЗ(предпочтение) в л.с. обязательно указывайте предварительную стоимость за подобную работу... Оплата по фактЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написать модуль для opencart 3, подробное тз в л.с. Требуется специалист, который знает архитектуру данной системы. Модуль нужен в виде ocmod.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется спарсить сайт в excel. На выходе информация в excel файле, пример шаблона который требуется заполнить прикрепляю. Сайт имеет sitemap.xml так что будет легко парсить. -Забирать ссылки на фотографии.Завершен6 лет назад
Имеется видео обзор системы (обзор как работать с сайтом). Требуется озвучить, текст прилагается. Требуется вникнуть в текст, и озвучить так, чтобы во время монтажа можно было легко наложить озвучку на ролик, и не иметь проблем с ...Озвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется написать систему, и в дальнейшем дорабатывать по доп. ТЗ. Язык php от 7. Желательно использовать веб-фреймворк - выбирает исполнитель. Интеграция с sms шлюзом - который предложит исполнитель. Знание css обязательно - так как требуется минимальная стилистика. В базовом виде, тз ...Завершен6 лет назад
Приветствую. Требуется русско-французский перевод медицинского документа (ЭПИКРИЗ). Исходник: 13 отсканированных страниц, можно в PDF, можно в JPG (как пожелает переводчик) На выходе Word файл перевода на французском языке.Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад