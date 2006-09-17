zacker2

Попов zacker2

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$445
выплачено фрилансерам
44%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Парсер с уведомлением в ТГ на JS

    Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков в одном массиве), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Парсер с уведомлением в ТГ на JS

    Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка могут быть разными). ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Парсер с уведомлением в ТГ на JS

    Добрый день. Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...

    ReactNext.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • OpenSSH 7.4 (protocol 2.0) - Помочь выполнить домашнее задание

    В рамках домашнего задания по информационной безопасности, требуется: Поднять сервер на Ubuntu из 18 ветки Установитьи и настроить веб-сервер В качестве ssh сервиса использовать OpenSSH 7.4 (protocol 2.0) Найти уязвимость в указанном ssh сервисе, и получить доступ. Сервер разворачивается на ...

    Ubuntu
    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Проект на PHP 7+ и ZebdFramework 1

    Требования: [b]ZendFramework 1[/b] - Широко используется. Уметь отлаживать и создавать новые классы для этой платформы. [b]PHP 5.6[/b] &amp; [b]7+[/b] [b]MySQL 5.7[/b] [b]CSS[/b] и [b]SCSS[/b] - Уметь добавлять и обновлять стили в существующее CSS. [b]Javascript[/b], [b]jQuery[/b] - Уметь отлаживать и ...

    PHPJavascriptLaravelMySQLCSSjQuerySCSSSymfonyNode.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Мануал для linux как поднять OpenVPN на сером IP

    Добрый день. Нужна пошаговая инструкция для linux, чтобы поднять OpenVPN (используя шифрование) на домашнем компьютере с серым ip. И подключаться к нему с помощью файла .ovpn Цель, использовать динамический ip адрес домашнего интернета на серверных ПО. Сервер ...

    Linux
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Авторизоваться в telegram/telethon с помощью tdata

    Собственно нужно реализовать авторизацию в telethon/telegram с помощью tdata папки (архив зашифрованных файлов портативного телеграм приложения для ПК). Реализация подойдет на любом языке программирования, приветствуются варианты к обсуждению.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Телеграм

    Нужен скрипт, который сможет работать с аккаунтами телеграм. Аккаунты в формате [b]Tdata[/b] [i](Portable)[/i]. 1. Требуется для всех аккаунтов получить API ключи (id+hash), и сохранить в определенной сортировке. (вид сортировки покажу в л.с.) 2. Подписать аккаунты на заданный ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановить Grub на флешке

    На флешку установлен linux, первичная установка была на amd компьютере. По какой-то причине intel ноутбук флешку не увидел. Сейчас нет доступа к компьютеру, с помощью которого линукс был установлен на флешку. После нескольких манипуляций с grub посредством ubuntu, который установлен ...

    LinuxUbuntu
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот для работы с instagram

    Требуется написать серверный бот (думаю удобнее всего будет на python) для работы с instagram. На git видел немало api решений, поэтому считаю задачу несложной. ТЗ в личку

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка CSS/JS

    Требуется верстальщик умеющий работать через git. Работа над проектом на основе фрэймворка: Laravel (Не знаете git и laravel, все покажем, главное знать верстку) Сверстать для существующего сайта несколько страниц, пример: [url=http://nullrefer.com/?https://www.biglion.ru/deals/den-akvapark-plyag8-52/]https://www.biglion.ru/deals/den-akvapark-plyag8-52/[/url] Процесс работы. - Открывается доступ к приватному проекту ...

    LaravelCSS
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статья по методике преподавания русского языка как иностранного

    Требуется написать статью по методике преподавания русского языка как иностранного. Тему предлагайте в л.с. на утверждение. Оригинальность текста не менее 85%, проверяется по разным антиплагиатам... Объем, и подробности в л.с.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать логотип в svg (масштабируемая векторная графика)

    Нужен анимированный логотип для сайта в svg, размеры 231x52. Требуется понимание смысла данного формата, и опыт работы. Подробное ТЗ(предпочтение) в л.с. обязательно указывайте предварительную стоимость за подобную работу... Оплата по факт

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Модуль для опенкарт

    Требуется написать модуль для opencart 3, подробное тз в л.с. Требуется специалист, который знает архитектуру данной системы. Модуль нужен в виде ocmod.

    OpenCart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Спарсить сайт в excel

    Требуется спарсить сайт в excel. На выходе информация в excel файле, пример шаблона который требуется заполнить прикрепляю. Сайт имеет sitemap.xml так что будет легко парсить. -Забирать ссылки на фотографии.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Озвучка обзора на русском языке.

    Имеется видео обзор системы (обзор как работать с сайтом). Требуется озвучить, текст прилагается. Требуется вникнуть в текст, и озвучить так, чтобы во время монтажа можно было легко наложить озвучку на ролик, и не иметь проблем с ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать систему, напоминающая Тикетную систему на веб-фреймворке.

    Требуется написать систему, и в дальнейшем дорабатывать по доп. ТЗ. Язык php от 7. Желательно использовать веб-фреймворк - выбирает исполнитель. Интеграция с sms шлюзом - который предложит исполнитель. Знание css обязательно - так как требуется минимальная стилистика. В базовом виде, тз ...

    PHPCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод на французский медицинского документа (ЭПИКРИЗ)

    Приветствую. Требуется русско-французский перевод медицинского документа (ЭПИКРИЗ).  Исходник: 13 отсканированных страниц, можно в PDF, можно в JPG (как пожелает переводчик) На выходе Word файл перевода на французском языке.

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
roxxelroxx
Андрій 
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
онлайн
$150
10 баллов
месяц назад
Парсер с уведомлением в ТГ на JS
Работаю третий раз, как всегда идеально
Все отлично! Продолжаем работать.
Ответный отзыв
roxxelroxx
Андрій 
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
онлайн
$140
10 баллов
2 месяца назад
Парсер с уведомлением в ТГ на JS
Работаю с человеком второй раз. Идеальная постановка задачи, минимальное количество правок. Рекомендую к сотрудничеству
Продолжаем совершенствовать начатое, как и в предыдущий раз очень доволен! Качественный код, быстрая работа, порядочный и ответственный человек! Безусловно 5 балов!
Ответный отзыв
roxxelroxx
Андрій 
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
онлайн
$120
10 баллов
3 месяца назад
Парсер с уведомлением в ТГ на JS
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Безусловно доволен профессиональной работой Андрея, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Samemantlt
Ярослав 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
3 года назад
Авторизоваться в telegram/telethon с помощью tdata
Хороший заказчик. Был почти всегда на связи. Приятно иметь дело
Хороший специалист, без лишних вопросов, выполнил очень даже необычную задачу, заняться которой не каждый согласиться. Всегда на связи, соблюдает сроки (сдал на 2 дня раньше оговоренных сроков). Одним слово, однозначно рекомендую к сотрудничеству...
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$53
10 баллов
5 лет назад
Статья по методике преподавания русского языка как иностранного
Довольно интересный заказ. В целом - рекомендую!
В целом все хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв