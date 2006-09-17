На флешку установлен linux, первичная установка была на amd компьютере. По какой-то причине intel ноутбук флешку не увидел. Сейчас нет доступа к компьютеру, с помощью которого линукс был установлен на флешку. После нескольких манипуляций с grub посредством ubuntu, который установлен ...