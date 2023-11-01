Парсер с уведомлением в ТГ на JS

Веб-программированиеЗавершен2 заявки11 просмотров
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Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка могут быть разными).

Конфиг: линк + ИД телеграмм куда отправлять уведомления (линков несколько, ИДы могут быть разные, или для одного линка может быть несколько ИД).


Во второй версии будет два сайта.

  • Линукс знаю, устанавливать не потребуется.

  • Парсер требуется написать на node js

2 месяца назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
roxxelroxx
Андрій 
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад
$140
7 дней
UAHUSDT
Продолжаем совершенствовать начатое, как и в предыдущий раз очень доволен! Качественный код, быстрая работа, порядочный и ответственный человек! Безусловно 5 балов!
Работаю с человеком второй раз. Идеальная постановка задачи, минимальное количество правок. Рекомендую к сотрудничеству