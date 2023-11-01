Парсер с уведомлением в ТГ на JS

Здравствуйте! Нужно разработать Веб-панель, которая по API получает статистику работы от многопользовательского приложения, обрабатывает полученную информацию и корректирует работу этого приложения. На данный момент нужно выполнить первый этап работы и обеспечить этот функционал: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка могут быть разными).
Конфиг: линк + ИД телеграмм куда отправлять уведомления (линков несколько, ИДы могут быть разные, или для одного линка может быть несколько ИД).
Во второй версии будет два сайта.
Линукс знаю, устанавливать не потребуется.
Парсер требуется написать на node js
- Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется написать бота для покупки на нефтяном портале: https://trade.tatneft.ru/promo/production/645/?format=for_bottling Когда появляется объем товара на заводе, боту важно быстрее всех на него заявиться с помощью заявки.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
в скрипте https://playtubescript.com/ добавить предпросмотр видео и возможность просматривать видео в разных разрешенияхВеб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
ТЗ: 1. Описание: Цель проекта - создать Telegram-бота, который будет обрабатывать и объединять заявки на шеринг трансферов, обеспечивая анонимность и безопасность данных клиентов. 1. Основные функции бота: 2\.1. Регистрация/авторизация. При ...Веб-программирование10 заявокЗакрытмесяц назад
CMsimple https://www.cmsimple.org/ для него есть доработка для не существующих страниц: https://wiki.cmsimple-xh.org/?tips-and-tricks/custom-404-page У автора несуществующая страница перенаправляется на стр. 404. Мне надо, что бы всегда ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Ищем исполнителя для реализации простого скрипта на PHP для сортировки логов сервера Debian. Ниже две команды, которые мы используем в консоли для сортировки данных с нужных нам логов: 1. cat /var/www/www-root/data/logs/access.log | awk ...Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $200
Нужен профи в JavaScript. Очень сложная задача, нужно довести до ума верстку видео плеера PlayerJS. Кандидатам будет отправлено дополнительное тз. Защита от ботов, сколько будет два + 2 = ваш ответ. Достойная оплата!!! Сотрудничество!Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Восстановленный сайт на mydrop.io надо перенести на другой домен.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
1. Убрать ошибку на сайте (перестали отображаться товары) 2. Поправить систему уведомления о заказах (не приходят на почту) 3. Поправить форму оформления заказа (убрать один пункт, поправить ошибку авторизации)Веб-программирование8 заявокЗакрытмесяц назад