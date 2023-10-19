Нужна помощь с переносом сайтов на mydrop.io на другой домен

Ищем опытного специалиста в области работы с TYPO3 для переноса нашего сайта http://alitana.lv/ на новый хостинг. На текущем хостинге возникли проблемы с поддержкой устаревших технологий, и нам нужно срочно переехать на площадку, которая будет их ...