Перенос сайта на другой хостинг (TYPO3)

Ищем опытного специалиста в области работы с TYPO3 для переноса нашего сайта http://alitana.lv/ на новый хостинг. На текущем хостинге возникли проблемы с поддержкой устаревших технологий, и нам нужно срочно переехать на площадку, которая будет их поддерживать.

Требования:

1. Опыт работы с TYPO3

2. Знание особенностей хостинга и переноса сайтов.

3. Возможность начать работу как можно скорее.

4. Ответственное отношение к задаче и соблюдение сроков.

Задачи:

1. Анализ текущей конфигурации сайта и подбор подходящего хостинга.

2. Перенос сайта на новый хостинг без потери данных и функционала.

3. Тестирование сайта после переноса, устранение возможных ошибок связанных с переносом.

До 100 usd

Ваша цена/Сроки