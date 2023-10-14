Доработка сайта на wordpress

Всем привет. Мне нужен плагин который делает чтобы виджет отображался только для определённых рубрик, и лучше чтобы автоматически отображался и для подрубрик
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно помочь доделать сайт на шаблоне wordpress https://bytumore.cz/
Нужно еще объяснить, как самому обновлять и изменять.
Наполнять сайт буду самостоятельно. Нужно несколько сессий онлайн, чтобы разобраться.
Спасибо!
Валерий
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