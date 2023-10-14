Доработка сайта на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок133 просмотра
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Добрый день!

Нужно помочь доделать сайт на шаблоне wordpress https://bytumore.cz/
Нужно еще объяснить, как самому обновлять и изменять.
Наполнять сайт буду самостоятельно. Нужно несколько сессий онлайн, чтобы разобраться.

Спасибо!

Валерий

WordPressДоработка сайта на WordPress
2 месяца назад
karobcic
Валерий 
38 летЧехия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад