Помочь с оптимизацией сайта

Здравствуйте. Есть сайт на Wordpress. Нам нужно доработать личный кабинет пользователя. А точнее нужен функционал который позволит пользователям увидеть других пользователей которые зарегистрировались как его рефералы. Схема как в пирамидах. Надо чтобы каждый пользователь мог ...