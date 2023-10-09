Реферальная система для Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок44 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Есть сайт на Wordpress. Нам нужно доработать личный кабинет пользователя. А точнее нужен функционал который позволит пользователям увидеть других пользователей которые зарегистрировались как его рефералы. Схема как в пирамидах. Надо чтобы каждый пользователь мог видеть все что находится под ним. Есть вроде готовые плагины для реферальной системы. возможно доработать один из них. Если вы все поняли скажите пожалуйста какая стоимость и сроки. Если нет можете задавать вопросы

WordPress
2 месяца назад
guest_16772379836894
Азербайджан
10 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад