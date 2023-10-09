Реферальная система для Wordpress

Необходимо доработать WordPress тему. Сайт - https://dream-works-mult.ru/ В заявке напишите стоимость и сроки, если нужно уточнения. Также краткий комментарий по ТЗ, работа объемная и заявки без комментария не рассматриваются. ...
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Здравствуйте. Есть сайт на Wordpress. Нам нужно доработать личный кабинет пользователя. А точнее нужен функционал который позволит пользователям увидеть других пользователей которые зарегистрировались как его рефералы. Схема как в пирамидах. Надо чтобы каждый пользователь мог видеть все что находится под ним. Есть вроде готовые плагины для реферальной системы. возможно доработать один из них. Если вы все поняли скажите пожалуйста какая стоимость и сроки. Если нет можете задавать вопросы
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