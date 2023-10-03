Сделать всплывающую модалку на сайте ворпресс

$15
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок37 просмотров
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когда заходишь на сайт должна всплыть модалка с промокодом. при клике на получить промокод должно перекидывать в ватсап. дизайн предоставлю

3 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад