Нужно реализовать сайт на OpenCart.

Имеется :

- готов дизайн сайта.

- есть сайт-конкурент, с которого можно стянуть рабочие механики.

- есть бот парсер цен с сайтов конкурентов, выводит все данные в Excel файл.

И сейчас нужно сделать верстку сайта, затем сделать все механики для нашего сайта и его админки (OpenCart), по сайту-конкурента. И уже готовы парсер цен с сайтов конкурентов ( он выводит цены в Excel файл), которы нужно подключить к сайту, что бы цены обновлялись динамически.