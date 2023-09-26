Плагин для вукомерс на сайте Сдэк не работает, не показывает выбор доставки в корзине. Есть альтернатива от woodev, но хотелось бы ограничится бесплатными вариантами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать сайт на OpenCart.
Имеется :
- готов дизайн сайта.
- есть сайт-конкурент, с которого можно стянуть рабочие механики.
- есть бот парсер цен с сайтов конкурентов, выводит все данные в Excel файл.
И сейчас нужно сделать верстку сайта, затем сделать все механики для нашего сайта и его админки (OpenCart), по сайту-конкурента. И уже готовы парсер цен с сайтов конкурентов ( он выводит цены в Excel файл), которы нужно подключить к сайту, что бы цены обновлялись динамически.
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