Доработать сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки98 просмотров
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Доработать сайт на wordpress, нужно к нему подключить эквайринг от Сбербанка

сам сайт - https://mercedesblack.ru/

Нужно ,что бы при заказе машины можно было внести предоплату с помощью сбер экваринга

Клиент оформляет заказ на сайте, когда менеджер его подтверждает в письме должен приходить qr код и ссылка на оплату

Что Вам нужно будет для подключения?

Бюджет еще не формировался, поэтому пожалуйста оцените проект пока что ориентировочно

WordPressСайт на WordPress
3 месяца назад
alexxx_lev
Александр 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад