Доработать сайт на wordpress, нужно к нему подключить эквайринг от Сбербанка

сам сайт - https://mercedesblack.ru/

Нужно ,что бы при заказе машины можно было внести предоплату с помощью сбер экваринга

Клиент оформляет заказ на сайте, когда менеджер его подтверждает в письме должен приходить qr код и ссылка на оплату

Что Вам нужно будет для подключения?

Бюджет еще не формировался, поэтому пожалуйста оцените проект пока что ориентировочно