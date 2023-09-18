Оновити opencart

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки135 просмотров
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Є інтернет-магазин, на дуже старій, але стабільній версії Opencart V 2.1.0.2

https://mebel4all.com

Потрібно оновити його до версії V 3.0.3.8

Перенести всі товари, Базу Даних, тексти, скрипти, слайдери, каруселі на нову версію.

Щоб все працювало і не вилізли "підводні камені.

У відгуку, прошу зазначити:

  1. В який спосіб буде проходити оновлння;

  2. Скільки це займе часу;

  3. Які проблеми можуть виникнути, та як їх будемо вирішувати

  4. Ваша ціна за роботу

OpenCart
3 месяца назад
kravchenko_vip
41 годУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад