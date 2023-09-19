Исправить костели :)

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки16 просмотров
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Подключить stripe к вукомерсе

Сделали коннект через админку плагина, добавили хук в админке страйп картинка прикреплена

Это я кастомно стилями поигрался - но суть не в том. Там по ходу стили сайта как-то накладываются на стиль виджета и оно делает те поля этакие маленькие зажатые как сейчас

На скрине я просто на лету попробовал там их расширить

Того надо чтобы еще посмотрели до стилей - там есть все поля просто из-за кривых стилей их не видно

3 месяца назад
Builders
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
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Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
час назад
3 месяца назад
$5
1 день
RUB
Спасибо Алексею выручил, помог с кодом, профи и очень терпелив, отличные качества профессионализма :) Спасибо !
Все отлично, спасибо за предоставленную работу, оплата сразу, рекомендую!