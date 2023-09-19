Исправить костели :)

Подключить stripe к вукомерсе

Сделали коннект через админку плагина, добавили хук в админке страйп картинка прикреплена

Это я кастомно стилями поигрался - но суть не в том. Там по ходу стили сайта как-то накладываются на стиль виджета и оно делает те поля этакие маленькие зажатые как сейчас

На скрине я просто на лету попробовал там их расширить

Того надо чтобы еще посмотрели до стилей - там есть все поля просто из-за кривых стилей их не видно