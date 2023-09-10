OpenCart - BACK-END

Сделан редизайн к действующему интернет-магазину по функционалу, который уже имеется. В старой версии - очень давний код и верстка, мы полностью обновили HTML/CSS/JS в новый формат, нужно перенести переменные на новую верстку.

Ищу: BACK-END исполнителя, с хорошим знанием PHP. Верстальщик для правок - есть.

Требуется:

- развернуть чистый двиг opencart 2.3;

- перенести c версии 1.5 - товары и настройки поддоменов;

- развернуть верстку для основных страниц - главная, каталог, карточка;

- перенести переменные;

- настроить модули - симпла, dreamfilter, отзывы;

Все вышеописанное уже реализовано на старой версии на PHP, никаких заморочек с модулями. Смотрим как реализовано - переносим.

Большая часть - статична, сильно упростим этот момент, например меню категорий - будет через код и так для большей части сайта, не нужно, что-бы добавляем в админке категорию, а она автоматом выводилась.