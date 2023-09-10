OpenCart - BACK-END

Сайт агентства недвижимости на острове Пхукет. У сайта русская и английская версия. По задачам: 1. Проанализировать состояние сайта, посмотреть его здоровье, подсказать что необходимо пофиксить по технической части. 2. Настройка падающих заявок с сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделан редизайн к действующему интернет-магазину по функционалу, который уже имеется. В старой версии - очень давний код и верстка, мы полностью обновили HTML/CSS/JS в новый формат, нужно перенести переменные на новую верстку.
Ищу: BACK-END исполнителя, с хорошим знанием PHP. Верстальщик для правок - есть.
Требуется:
- развернуть чистый двиг opencart 2.3;
- перенести c версии 1.5 - товары и настройки поддоменов;
- развернуть верстку для основных страниц - главная, каталог, карточка;
- перенести переменные;
- настроить модули - симпла, dreamfilter, отзывы;
Все вышеописанное уже реализовано на старой версии на PHP, никаких заморочек с модулями. Смотрим как реализовано - переносим.
Большая часть - статична, сильно упростим этот момент, например меню категорий - будет через код и так для большей части сайта, не нужно, что-бы добавляем в админке категорию, а она автоматом выводилась.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $300
Мы ищем разработчика для создания модуля оплаты Google Pay на [url=https://tea-side.com]наш сайт[/url]. Технические подробности:- Сайт на Opencart 2.0 с установленным модулем [url=https://simpleopencart.com/]Simple Checkout[/url]- [url=https://www.omise.co/googlepay/thailand]Opn gateway API[/url] (version 2019-05-29)- [url=https://developers.google.com/pay/api/web/overview]Google Pay API[/url] На сайте уже установлен и работает модуль ...Закрыт2 месяца назад
- $70
На сайте на CMS wordpress с плагином Elementor PRO необходимо пофиксить общие стили без потери текущего дизайна страниц, сделать редиректы http на https, удалить неиспользуемые плагины, пофиксить\улучшить работу нескольких элементов конструктора Elementor. Нужен человек, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Оставляйте ваш телеграмСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищу wordpress/woocomerce разработчика, по большей части работа с шаблонами. Есть постоянные заказчики и заказы. Т.к. большой обьем работы сам не справляюсь, кому интересно пишите в лс.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Собственно, задача в заголовке. Нужно помочь настроить, чтобы на динамических страницах, которые подтягивают данные из базы данных CMS Wix, была мультиязычность в зависимости от того, какой язык выбрал пользователь. То есть, у ...Закрыт2 месяца назад
Закончился сертификат, есть другой, нужно заменить через консоль сервера сертификатЗакрыт3 месяца назад
Нужно натянуть вёрстку на вп, по этапно Используется Carbon fields и Polylang pro.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Задача: 1) Спарсить часть товаров с другого сайта (свой сайт на Webasyst) 2 Перенести сам сайт (дизайн, бузу). 3) Интеграция украинской версии Это если коротко)Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Сайт b2b с товарами, самописный на базе WordPress. Есть небольшие замечания, например нужно сделать: - добавление дополнительных быстрых фильтров; - удлинение поля Товар; - добавление новых полей в таблицу с заказами. Предварительно итого на 20 часов работыСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 месяца назад