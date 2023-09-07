Оптимизация работы плагина Elementor на WP

$70
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка56 просмотров
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На сайте на CMS wordpress с плагином Elementor PRO необходимо пофиксить общие стили без потери текущего дизайна страниц, сделать редиректы http на https, удалить неиспользуемые плагины, пофиксить\улучшить работу нескольких элементов конструктора Elementor.

Нужен человек, кто работал часто с этой CMS, знает её актуальные обновления, устанавливал доп плагины для расширения блоков, работал с плагином Elementor и работал над скоростью загрузки подобных сайтов.

У нас есть дизайнер, который делает готовые макеты и примеры как должно выглядеть. Просьба откликаться только людей имеющих указанный опыт.

3 месяца назад
rand0me
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад