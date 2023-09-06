Добрый день! Нужно доработать ряд замечаний для сайта на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки80 просмотров
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Сайт b2b с товарами, самописный на базе WordPress. Есть небольшие замечания, например нужно сделать:

- добавление дополнительных быстрых фильтров;

- удлинение поля Товар;

- добавление новых полей в таблицу с заказами.

Предварительно итого на 20 часов работы

WordPress
3 месяца назад
guest_16941810984626
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад