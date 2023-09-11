Перенос материалов wordpress на wordpress

Перенести контент со старого сайта на новые.

Переносим материалы Блог. и материалы Услуги.

Нужно настроить отображение URL на новом сайте, совпадало как на старом.

Помимо обычной информации (автор, дата, категория, тайтл, дискрипшн, текст с сылками и картинками с альтами и т.д.) необходимо подтянуть на новом сайте:

количество просмотров

рейтинг Звезды для каждого материала блог (количество голосов)





Также просьба настроить отображение URL - что бы совпадало с сайтом, с которого переносим.







Наш сайт от куда переносим https://kreonit.com/ wordpress. Доступы дам созвона.

переносим суда https://www.klona.club/ (вордпресс + элементор pro)





На сайте один язык Блога (45 шт) https://kreonit.com/game-development-blog/

и услуг (20) https://kreonit.com/our-services/





Это уловно тестовое задание. Есть уще 2 пары сайтов, где нужно сделать аналогичный перенос со звездами.