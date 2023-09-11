Перенос материалов wordpress на wordpress

$200
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки21 просмотр
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Перенести контент со старого сайта на новые. 

Переносим материалы Блог. и материалы Услуги. 

Нужно настроить отображение URL на новом сайте, совпадало как на старом. 

Помимо обычной информации (автор, дата, категория, тайтл, дискрипшн, текст с сылками и картинками с альтами и т.д.) необходимо подтянуть на новом сайте:

  • количество просмотров 

  • рейтинг Звезды для каждого материала блог (количество голосов)   


Также просьба настроить отображение URL - что бы совпадало с сайтом, с которого переносим. 



Наш сайт от куда переносим  https://kreonit.com/ wordpress.  Доступы дам созвона. 

переносим суда https://www.klona.club/  (вордпресс + элементор pro)  


На сайте один язык Блога (45 шт) https://kreonit.com/game-development-blog/ 

и услуг (20) https://kreonit.com/our-services/ 


Это уловно тестовое задание. Есть уще 2 пары сайтов, где нужно сделать аналогичный перенос со звездами. 

WordPress
4 месяца назад
KAPKAN10
Игорь 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
4 месяца назад
$199
2 дня
UAHUSDT
очень хорошо. и даже больше
Спасибо за интересный проект ? Рад знакомству ? Будем на связи!