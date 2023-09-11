Перенос материалов wordpress на wordpress

Сверстать адаптивный дизайн для Вордпресс или другой бесплатный движок для сайта https://airun.ru . Как можно меньше картинок и скриптов. Сайт должен загружаться максимально быстро. Лучше обойтись без выпадающих меню! (Раскрывающийся список подойдет, например когда нажимаешь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести контент со старого сайта на новые.
Переносим материалы Блог. и материалы Услуги.
Нужно настроить отображение URL на новом сайте, совпадало как на старом.
Помимо обычной информации (автор, дата, категория, тайтл, дискрипшн, текст с сылками и картинками с альтами и т.д.) необходимо подтянуть на новом сайте:
количество просмотров
рейтинг Звезды для каждого материала блог (количество голосов)
Также просьба настроить отображение URL - что бы совпадало с сайтом, с которого переносим.
Наш сайт от куда переносим https://kreonit.com/ wordpress. Доступы дам созвона.
переносим суда https://www.klona.club/ (вордпресс + элементор pro)
На сайте один язык Блога (45 шт) https://kreonit.com/game-development-blog/
и услуг (20) https://kreonit.com/our-services/
Это уловно тестовое задание. Есть уще 2 пары сайтов, где нужно сделать аналогичный перенос со звездами.
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