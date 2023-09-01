Настроить Яндекс.Фиды на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка44 просмотра
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Необходимо настроить Яндекс.Фиды на WordPress с помощью установленного плагина YML for Yandex Market (или предложить свое решение) для каталога товаров на сайте.

Информация в сгенерированном плагином файле должна обновляться автоматически.

Окончательный расчет по прохождению положительной проверки в Яндекс.Вебмастере.

WordPress
4 месяца назад
summer2008
Василий 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад