Собрать на MODX Revolution

$20
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки13 просмотров
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Был сайт очень простой на джумле, в веб-архиве есть его копии
В итоге его удалили с хостинга и все файлы и базу данных.

Что осталось:
верстка html+css
домен и modx уже стоят, надо только натянуть и настроить
грубо говоря настроить форму заказа через formit
и заполнить странички контентом

MODX
4 месяца назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад