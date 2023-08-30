Собрать на MODX Revolution

Был сайт очень простой на джумле, в веб-архиве есть его копии

В итоге его удалили с хостинга и все файлы и базу данных.



Что осталось:

верстка html+css

домен и modx уже стоят, надо только натянуть и настроить

грубо говоря настроить форму заказа через formit

и заполнить странички контентом