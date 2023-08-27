Правки по сайту на Wordpress (Elementor)

Всім привіт. Необхідно допомогти обрати і налаштувати тему на опенкарт. Нічого сверх складного не треба. Головна, картка, корзина, фільтр в каталозі. Тема мінімалістична. В голубих тонах. Зробити треба сьогодні. Хто може допомогти? Тему будемо ...
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Хочу снова запустить веб-студию, в связи с чем требуется отредактировать сайт.
1. Портфолио:
- Скриншоты сайтов должны отображаться с самого начала картинки (убрать обрезание сверху)
- Изначально должно быть отображено только 8 сайтов в версии для ПК и 4 сайта в мобильной версии. При нажатии на кнопку "Больше работ" появляется еще 8 или 4 сайта соответственно, а кнопка уходит под них. Далее при клике появляется еще 8/4 сайта и т.д. И можно ли это как-то зациклить, чтобы когда сайты закончатся, при нажатии на кнопку повторно появлялись те, что были в начале?
2. Стрелка "Наверх" должна двигаться при прокрутке и всегда быть на виду внизу экрана
3. Контакты. Сделать стиль кнопки формы обратной связи таким же, как кнопки "Оставить заявку"
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