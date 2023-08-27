Правки по сайту на Wordpress (Elementor)

Хочу снова запустить веб-студию, в связи с чем требуется отредактировать сайт.

https://cp98768.tmweb.ru

1. Портфолио:

- Скриншоты сайтов должны отображаться с самого начала картинки (убрать обрезание сверху)

- Изначально должно быть отображено только 8 сайтов в версии для ПК и 4 сайта в мобильной версии. При нажатии на кнопку "Больше работ" появляется еще 8 или 4 сайта соответственно, а кнопка уходит под них. Далее при клике появляется еще 8/4 сайта и т.д. И можно ли это как-то зациклить, чтобы когда сайты закончатся, при нажатии на кнопку повторно появлялись те, что были в начале?

2. Стрелка "Наверх" должна двигаться при прокрутке и всегда быть на виду внизу экрана

3. Контакты. Сделать стиль кнопки формы обратной связи таким же, как кнопки "Оставить заявку"