Создать основу для банального сайта

$50
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок72 просмотра
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  1. На любой, по своему выбору, CMS (joomla, WP e.t.c.) собрать подобную структуру (см. рисунок), можно на основе стандартного шаблона;

  2. Здесь большинство страничек будут статичными, не обновляемыми!

  3. Из динамичных модули новости, фотогалерея, видеоархив (он - необязателен!);

  4. Важно, чтобы новости можно было публиковать с фронтенда, и страницы были адаптивны к смартфону...

  5. Тестовое наполнение может быть произвольным

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4 месяца назад
baltart
Юрий 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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