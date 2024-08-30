Не дивлячись на те, що трошки не вистачає коммунікації у виді звітів по роботі раз у декілька днів або у тиждень, відписування, якщо є якісь затримки і питання, і доводилося постійно відписувати першому по цьому, робота зроблена гарно. Сподіваюся, на наступних проектах це покращимо :) Будемо працювати з командою Олега і далі, рекомендую!