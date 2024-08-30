Обо мне
Специализируюсь преимущественно на WORDPRESS проектах.
Делаю WP сайты в соответствие со стандартами https://codex.wordpress.org/Theme_Development.
Опыт работы с wordpress более 10 лет.
TOP RATED UPWORK Freelancer - https://www.upwork.com/fl/olegd16?viewMode=1
На данный момент, наряду с непосредственной разработкой, являюсь руководителем команды квалифицированных специалистов в области создания wordpress сайтов.
Всегда рад новым заказчикам и партнерам!
Чем занимаюсь
веб программирование / скрипты
верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)
натяжка верстки на CMS (wordpress), интернет-магазины (wordpress + woocommerce)
создание сайтов с нуля под ключ
разработка функционала любой сложности (на базе wordpress)
Что делаю на WP
Интернет-магазины (Woocommerce)
Мультиязычность (WPML)
WP Мультисайт (одна админка для нескольких сайтов)
API социальных сетей (Авторизация и т.д)
SAGE
Форум (BBpres)
Google Maps API
REST API
Pagespeed optimiztion
Visual composer
Интеграция платежных шлюзов
Wordpress plugins and others complex descisions
Наполнение WP (woocommerce) сайтов
Skills
PHP/Mysql
HTML/CSS (Pixel perfect)
jQuery + Ajax
SASS/SCSS + gulp
BEM
SVG
Bootstrap
Photoshop
CSS/jQuery animation
Оплата
работаю по 30-50% предоплате (для постоянных клиентов индивидуальные условия)
способы оплаты - приват, paypal, payoneer, денежный перевод
Основные принципы работы
соблюдение сроков
заранее оговоренная стоимость
вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
Бриф на создание сайта - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoX83DD2UVOB3B1zXTLifpu-lBM4IgXDh6dcYjED_8gvLn7w/viewform
Обращайтесь, всегда рад сотрудничеству!
[Payoneer only]
Этот сайт принадлежит и управляется Oleg Deryvedmid
Портфолио
- Верстка и натяжка на WordPress462 просмотра
- Верстка и натяжка на WordPress383 просмотра
- Верстка и натяжка на WordPress225 просмотров
- Верстка и натяжка на WordPress212 просмотров
- Верстка и натяжка на WordPress144 просмотра
- Верстка и натяжка на WordPress89 просмотров
- Верстка и натяжка на WordPress67 просмотров
- Сайт под ключ (Elementor)86 просмотров
- Верстка и натяжка на WordPress78 просмотров
- Верстка и натяжка на WordPress80 просмотров
- Верстка сайта122 просмотра
- Сайт под ключ (Elementor)72 просмотра