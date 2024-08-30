oleg_d

Олег Деримедведь oleg_d

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Wordpress - Качество. Сроки. Поддержка

Обо мне

Специализируюсь преимущественно на WORDPRESS проектах.

Делаю WP сайты в соответствие со стандартами https://codex.wordpress.org/Theme_Development.

Опыт работы с wordpress более 10 лет.

TOP RATED UPWORK Freelancer - https://www.upwork.com/fl/olegd16?viewMode=1

На данный момент, наряду с непосредственной разработкой, являюсь руководителем команды квалифицированных специалистов в области создания wordpress сайтов.

Всегда рад новым заказчикам и партнерам!

Чем занимаюсь

  • веб программирование / скрипты

  • верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)

  • натяжка верстки на CMS (wordpress), интернет-магазины (wordpress + woocommerce)

  • создание сайтов с нуля под ключ

  • разработка функционала любой сложности (на базе wordpress)

Что делаю на WP

  • Интернет-магазины (Woocommerce)

  • Мультиязычность (WPML)

  • WP Мультисайт (одна админка для нескольких сайтов)

  • API социальных сетей (Авторизация и т.д)

  • SAGE

  • Форум (BBpres)

  • Google Maps API

  • REST API

  • Pagespeed optimiztion

  • Visual composer

  • Интеграция платежных шлюзов

  • Wordpress plugins and others complex descisions

  • Наполнение WP (woocommerce) сайтов

Skills

  • PHP/Mysql

  • HTML/CSS (Pixel perfect)

  • jQuery + Ajax

  • SASS/SCSS + gulp

  • BEM

  • SVG

  • Bootstrap

  • Photoshop

  • CSS/jQuery animation

Оплата

  • работаю по 30-50% предоплате (для постоянных клиентов индивидуальные условия)

  • способы оплаты - приват, paypal, payoneer, денежный перевод

Основные принципы работы

  • соблюдение сроков

  • заранее оговоренная стоимость

  • вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)

Бриф на создание сайта - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoX83DD2UVOB3B1zXTLifpu-lBM4IgXDh6dcYjED_8gvLn7w/viewform

Обращайтесь, всегда рад сотрудничеству!

[Payoneer only]

Этот сайт принадлежит и управляется Oleg Deryvedmid

#6Интеграция верстки
#8Верстка сайтов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#68
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-50
HTML-верстка

Портфолио

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Отзывы заказчиков

guest_1726001349516
8 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$800
10 баллов
5 месяцев назад
Верстка, натяжка на CMS
Верстка сайтовИнтеграция верстки
Спасибо за проделанную работу. Выполнили все поставленные задачи в срок. Рекомендуем.
Сотрудничеством доволен, отличная коммуникация, прозрачные требования, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1000
9 баллов
2 года назад
Верстка дизайну з Фігми
CSSJavaScriptjQueryNode.jsSASSSCSS
Не дивлячись на те, що трошки не вистачає коммунікації у виді звітів по роботі раз у декілька днів або у тиждень, відписування, якщо є якісь затримки і питання, і доводилося постійно відписувати першому по цьому, робота зроблена гарно. Сподіваюся, на наступних проектах це покращимо :) Будемо працювати з командою Олега і далі, рекомендую!
Проект сложный, но интересный. Сергею огромный респект за понимание всех нюансов и терпение :-) Рекомендую
Ответный отзыв
guest_1666099719534
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$200
10 баллов
2 года назад
Верстка
WordPress
Отличная работа! Реокмендую
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1000
10 баллов
3 года назад
Разработка Интернет-магазина
WordPress
ok
Все хорошо. Ждем апдейт
Ответный отзыв
IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$600
10 баллов
3 года назад
Нужна верстка и натяжка под вопрдпресс
Node.js
Все очень классно, очень доволен сотрудничеством. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
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Системы управления (CMS)
56 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#54
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13 отзывов
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от $1от 1 часа
#52
Интернет-магазины
7 отзывов
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от $1от 1 часа
#57
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
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#1379
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