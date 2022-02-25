Нужна верстка и натяжка под вопрдпресс

HTML-версткаЗавершен50 заявок1670 просмотров
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Здравствуйте

Нужно сверстать и натянуть на вп проект:  https://www.figma.com/file/fGUvf5Lir5Fq5jtEEMMXcH/Web_DataSleek_2021?node-id=0%3A1

В заявке оставьте пожалуйста примерный бюджет и сроки

Спасибо

2 года назад
IgorChernenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
14 часов назад
2 года назад
$600
21 день
Все очень классно, очень доволен сотрудничеством. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
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