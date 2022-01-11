Небольшие доработки на modx revo

$70
HTML-версткаЗакрыт9 заявок727 просмотров
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Всем привет. Есть готовый сайт на modx revo

Надо

1. Сверстать 1 страницу

2. Сверстать выкидное меню

3. Сделать контентные доработки (вставить текст, создать несколько страниц и т.д.)

Полное тз по ссылке https://drive.google.com/file/d/1ytM_CoaHoJfVD68tdYEjRgc7B1IMx6jk/view 

По срокам - срочно. Заняться сейчас.

По бюджету - 5к. Если мало, то пишите. Работы вроде не сильно много.

MODX
2 года назад
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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