Небольшие доработки на modx revo

Нужно сверстать макеты с figm-ы (html+css+js): [url=https://www.figma.com/proto/ULKNR0GuiF7qDXv2R5n104/%D0%9F%D0%A0%D0%AF%D0%96%D0%90?page-id=0%3A1&node-id=404%3A0&viewport=241%2C48%2C0.35&scaling=scale-down-width]https://www.figma.com/...[/url] [b]Требования: [/b] Адаптив, в макетах есть размеры под телефон, планшет и пример на два экрана десктопа. Браузеры: chrome, FF, safari, edge. Не использовать vue.js и прочие js-фреймворки кроме jquery. [b]ВАЖНО:[/b] По оплате возможен только банковский перевод ...