sotgn

Геннадий sotgn

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$270
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Подключить сайт на WP к ЕСИА/Госуслуги

    $500

    Необходимо подключить сайт на WordPress к ЕСИА для авторизации пользователей через Госуслуги. Ищется опытный веб-программист, способный реализовать данную задачу и обеспечить корректную интеграцию с системой.

    Интеграция APIWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Импорт карточек товара (bitrix)

    $500

    Задача заключается в проверке и перенастройке модуля импорта товаров на сайте Битрикс для устранения ошибок перезаписи карточек. Необходимо импортировать 35000 карточек товара, оптимизировав процесс добавления фотографий, чтобы избежать ручной работы. Рассматривается использование существующего модуля или разработка собственного скрипта.

    Доработка сайтовНаписание скриптов1С-Битрикс
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция сайта (wordpress) с модулем ЕСИА (госуслуги)

    Требуется интеграция сайта на WordPress с модулем ЕСИА для регистрации пользователей через госуслуги. Необходимо внедрить плагин, который обеспечит возможность оставлять комментарии, а также реализовать премодерацию этих комментариев через админку. Объем работы и бюджет обсуждаются.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить доставку СДЭК на сайте (modx revo)

    Требуется корректировка работы модуля доставки СДЭК на сайте интернет-магазина. Необходимо настроить правильный расчет стоимости доставки и сделать расчет в зависимости от количества товаров. Полное техническое задание и доступы предоставляются.

    MODX
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить скрипт php (wordpress)

    Требуется исправить скрипт PHP на сайте WordPress, который отвечает за выгрузку данных из 1С. Необходимо устранить ошибку отображения суммы выгрузки и оптимизировать работу скрипта, увеличив ресурсы сервера для предотвращения необходимости разбивать файл на части при импорте.

    PHPWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка и натяжка сайта на opencart с нуля

    Требуется разработать адаптивный дизайн сайта на OpenCart с нуля. Необходимо отверстать дизайн (flex или bootstrap) и натянуть его на CMS. Исходные материалы предоставлены в Figma. Срок выполнения — 2 недели.

    FigmaOpencart
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить баги hostcms

    $95

    Необходимо исправить баги на сайте, работающем на host CMS. Включает внедрение функционала в админку, перенос на боевой сервер, подключение SSL и настройку редиректов. Подробности в тех задании.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта hostcms

    Требуется доработка сайта на платформе hostcms. Необходимо установить SSL и настроить редиректы на https, изменить ссылки на разделы, перевести центральный слайдер и блок проектов на английский. Также необходимо исправить ошибку в админке, сделать блок редактирования контактов и модуль редактирования слайдера на главной. Внедрить 404 страницу с готовым дизайном.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Натянуть верcтку на cms hostcms

    Необходимо натянуть готовую верстку на CMS HostCMS. В задачи входит настройка отправки заявок, SSL, хостинга и мультиязычности. Модуль для мультиязычности предоставляется. Проект срочный, требуется быстрая реализация.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    $270

    Требуется доработка сайта на WordPress, включая приведение адресов в соответствие с КЛАДР, отверстку и внедрение email рассылки с графиком отключений. Все функции должны быть доступны из админки. Прилагается архив с превью email рассылки.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка и натяжка с нуля (host cms)

    Требуется сверстать сайт-визитку с адаптивным дизайном и натянуть его на host cms. Необходимо настроить отправку заявок, SSL и мультиязычность. Полное ТЗ и исходники в Фигме будут предоставлены. Срок выполнения - 3 недели. Бюджет обсуждается.

    Figma
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Небольшие доработки на modx revo

    $70

    Требуются доработки на сайте на modx revo: сверстать одну страницу, создать выкидное меню и выполнить контентные доработки. Задача срочная, необходимо заняться сейчас. Бюджет 5 тыс. рублей, возможны обсуждения. Подробное техническое задание доступно по ссылке.

    MODX
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка и натяжка (opencart)

    $400

    Требуется сверстать сайт и натянуть его на платформу OpenCart. Необходимо настроить метрику, HTTPS, API сдэк, эквайринг и купоны. Подробное техническое задание во вложении. Срок выполнения - 3 недели. Личный кабинет в дизайне отрисован, но реализовывать его не требуется.

    FigmaOpencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Ускорить работу сайта (modx revo) + несколько правок по верстке

    Всем привет. Есть интернет магазин на modx revo. Надо ускорить + внести несколько правок по верстке. Ниже конкретнее 1. Ускорить сайт (оптимизация картинок (модуль или webp), код, можно перейти на vds и т.д.) В ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Внедрить СДЭК на сайт + доработать каталог (modx revo)

    Всем привет. Есть интернет магазин запчастей на modx revo. Необходимо сделать две правки 1. Внедрить модуль СДЭК на главную. На странице checkout модуль внедрен. То есть надо логику из chekout перенести на главную. ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подключить модуль промокодов (modx revo)

    Есть интернет магазин на modx revo. Необходимо на странице чекаут подключить модуль промокодов. Как единоразовых, так и постоянных. То есть в админке создается промокод и задается, что он делает. Если модуль на промокоды ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

Aleksov
25 лет
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$270
10 баллов
3 года назад
Доработка сайта на Wordpress
WordPress
Заказчик всегда на связи, грамотный диалог по делу. Однозначно рекомендую
Полностью доволен работой. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Romanavr
Роман 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
3 года назад
Верстка и натяжка (opencart)
FigmaOpencart
Все отлично
Полностью доволен работой
Ответный отзыв
Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Внедрить СДЭК на сайт + доработать каталог (modx revo)
MODX
Четкая постановка задачи, приятное общение, оплата в срок. Cотрудничеством доволен.
Доволен работой с Борисов. Немного затянул сроки, так как работа оказалась сложней, но сделал все по тз.
Ответный отзыв
niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$8
10 баллов
4 года назад
Установить Яндекс метрику + pixel facebook
MODX
все отлично!
Доволен работой
Ответный отзыв
like_MostWanted
Евгений 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Верcтка и натяжка сайта modx revo
MODX
OK. Спасибо!
Все отлично
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