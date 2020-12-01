Необходимо подключить сайт на WordPress к ЕСИА для авторизации пользователей через Госуслуги. Ищется опытный веб-программист, способный реализовать данную задачу и обеспечить корректную интеграцию с системой.
- $500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $500
Задача заключается в проверке и перенастройке модуля импорта товаров на сайте Битрикс для устранения ошибок перезаписи карточек. Необходимо импортировать 35000 карточек товара, оптимизировав процесс добавления фотографий, чтобы избежать ручной работы. Рассматривается использование существующего модуля или разработка собственного скрипта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется установка и настройка Яндекс.Метрики для электронной коммерции на сайте OpenCart версии 2.3.0.2. Все необходимые доступы будут предоставлены.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется интеграция сайта на WordPress с модулем ЕСИА для регистрации пользователей через госуслуги. Необходимо внедрить плагин, который обеспечит возможность оставлять комментарии, а также реализовать премодерацию этих комментариев через админку. Объем работы и бюджет обсуждаются.Закрыт3 года назад
Требуется корректировка работы модуля доставки СДЭК на сайте интернет-магазина. Необходимо настроить правильный расчет стоимости доставки и сделать расчет в зависимости от количества товаров. Полное техническое задание и доступы предоставляются.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется исправить скрипт PHP на сайте WordPress, который отвечает за выгрузку данных из 1С. Необходимо устранить ошибку отображения суммы выгрузки и оптимизировать работу скрипта, увеличив ресурсы сервера для предотвращения необходимости разбивать файл на части при импорте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать адаптивный дизайн сайта на OpenCart с нуля. Необходимо отверстать дизайн (flex или bootstrap) и натянуть его на CMS. Исходные материалы предоставлены в Figma. Срок выполнения — 2 недели.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
- $95
Необходимо исправить баги на сайте, работающем на host CMS. Включает внедрение функционала в админку, перенос на боевой сервер, подключение SSL и настройку редиректов. Подробности в тех задании.Закрыт3 года назад
Требуется доработка сайта на платформе hostcms. Необходимо установить SSL и настроить редиректы на https, изменить ссылки на разделы, перевести центральный слайдер и блок проектов на английский. Также необходимо исправить ошибку в админке, сделать блок редактирования контактов и модуль редактирования слайдера на главной. Внедрить 404 страницу с готовым дизайном.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо натянуть готовую верстку на CMS HostCMS. В задачи входит настройка отправки заявок, SSL, хостинга и мультиязычности. Модуль для мультиязычности предоставляется. Проект срочный, требуется быстрая реализация.Закрыт3 года назад
- $270
Требуется доработка сайта на WordPress, включая приведение адресов в соответствие с КЛАДР, отверстку и внедрение email рассылки с графиком отключений. Все функции должны быть доступны из админки. Прилагается архив с превью email рассылки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сверстать сайт-визитку с адаптивным дизайном и натянуть его на host cms. Необходимо настроить отправку заявок, SSL и мультиязычность. Полное ТЗ и исходники в Фигме будут предоставлены. Срок выполнения - 3 недели. Бюджет обсуждается.Закрыт3 года назад
- $70
Требуются доработки на сайте на modx revo: сверстать одну страницу, создать выкидное меню и выполнить контентные доработки. Задача срочная, необходимо заняться сейчас. Бюджет 5 тыс. рублей, возможны обсуждения. Подробное техническое задание доступно по ссылке.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
- $400
Требуется сверстать сайт и натянуть его на платформу OpenCart. Необходимо настроить метрику, HTTPS, API сдэк, эквайринг и купоны. Подробное техническое задание во вложении. Срок выполнения - 3 недели. Личный кабинет в дизайне отрисован, но реализовывать его не требуется.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Всем привет. Есть интернет магазин на modx revo. Надо ускорить + внести несколько правок по верстке. Ниже конкретнее 1. Ускорить сайт (оптимизация картинок (модуль или webp), код, можно перейти на vds и т.д.) В ...Закрыт4 года назад
Всем привет. Есть сайт визитка на modx revo. Там есть одна страница (она сверстана и натянута). Сделали редизайн. Надо 1. Сверстать 2. Натянуть 3. Перенести 1 в 1 контент (текст и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем привет. Есть интернет магазин запчастей на modx revo. Необходимо сделать две правки 1. Внедрить модуль СДЭК на главную. На странице checkout модуль внедрен. То есть надо логику из chekout перенести на главную. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть интернет магазин на modx revo. Необходимо на странице чекаут подключить модуль промокодов. Как единоразовых, так и постоянных. То есть в админке создается промокод и задается, что он делает. Если модуль на промокоды ...Закрыт4 года назад
Всем привет. Есть интернет магазин на modx revo Надо 1. Установить метрику 2. Прописать 2 цели 3. Установить facebook пиксель 4. Прописать два события. Оттестировать Естественно, все ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем привет. Есть сайт на opecart 2.3. Необходимо внести корректировки в сайт. Тех задание объемное. Оплату можно разбить поэтапноСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад