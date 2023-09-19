Подключить сайт на WP к ЕСИА/Госуслуги

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки24 просмотра
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Всем привет. Есть сайт на WP

Надо

Подключить сайт к ЕСИА, то есть чтобы авторизация в личный кабинет шла через Госуслуги у людей

Желательно человек с опытом.

3 месяца назад
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад