Требуется доделать задание на symphony 6.2. Нужно сделать : - сделать в разделе обучение шлюз оплаты за платный курс через Robokassa. - сделать в разделе обучение авторизацию и регистрацию пользователя с возвратом на ...
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Нужно переделать товарный ассортимент и доп опции под меня
Мой сайт tep78.ru
Соответственно, зпт все основное оставляем, а наполнение меняем
То есть переделываем из этого сайта https://sam.zpt1.ru/
То есть надо все теплицы и цены взять из 78.ru и вставить в tep https://sam.zpt1.ru/
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