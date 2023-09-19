Самопис

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки80 просмотров
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Нужно переделать товарный ассортимент и доп опции под меня

Мой сайт tep78.ru

Соответственно, зпт все основное оставляем, а наполнение меняем

То есть переделываем из этого сайта https://sam.zpt1.ru/

То есть надо все теплицы и цены взять из 78.ru и вставить в tep https://sam.zpt1.ru/

3 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад