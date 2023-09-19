Нужно переделать товарный ассортимент и доп опции под меня



Мой сайт tep78.ru



Соответственно, зпт все основное оставляем, а наполнение меняем



То есть переделываем из этого сайта https://sam.zpt1.ru/



То есть надо все теплицы и цены взять из 78.ru и вставить в tep https://sam.zpt1.ru/