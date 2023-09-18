Доработки сайта на Prestashop

Требуется доделать задание на symphony 6.2. Нужно сделать : - сделать в разделе обучение шлюз оплаты за платный курс через Robokassa. - сделать в разделе обучение авторизацию и регистрацию пользователя с возвратом на ...
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Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже Пишите у кого есть опыт работы с данной cms и сможет помочь, ну и за какую цену и сроки.
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