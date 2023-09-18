Доработки сайта на Prestashop

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже Пишите у кого есть опыт работы с данной cms и сможет помочь, ну и за какую цену и сроки.

Prestashop
3 месяца назад
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
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