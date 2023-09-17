Настроить выгрузку с 1с на wordpress и обратно

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки65 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте есть личный кабинет дилера нужно настроить выгрузку с 1с дебиторки, наличие товара и цены.

Также дилер имеет возможность оформить заказ в кабинете  - нужно что бы это заказ онлайн импортировался в 1с 

На данный момент все работает в ручном режиме через csv файлы происходит загрузка данных на сайт, а также  после заказа на почту приходит файл заказа с csv.  

Задача автоматизировать этот процес

WordPress
3 месяца назад
funtik007
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад