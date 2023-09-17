Настроить выгрузку с 1с на wordpress и обратно

Настроить оплату на foundy и подключить заказы к poster на django
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте есть личный кабинет дилера нужно настроить выгрузку с 1с дебиторки, наличие товара и цены.
Также дилер имеет возможность оформить заказ в кабинете - нужно что бы это заказ онлайн импортировался в 1с
На данный момент все работает в ручном режиме через csv файлы происходит загрузка данных на сайт, а также после заказа на почту приходит файл заказа с csv.
Задача автоматизировать этот процес
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