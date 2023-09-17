Настроить выгрузку с 1с на wordpress и обратно

На сайте есть личный кабинет дилера нужно настроить выгрузку с 1с дебиторки, наличие товара и цены.

Также дилер имеет возможность оформить заказ в кабинете - нужно что бы это заказ онлайн импортировался в 1с

На данный момент все работает в ручном режиме через csv файлы происходит загрузка данных на сайт, а также после заказа на почту приходит файл заказа с csv.

Задача автоматизировать этот процес