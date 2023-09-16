Надо подправить скрипт на питоне для соцсети

$1
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо подправить скрипт на питоне для соцсети !!!Перестал работать на силениуме скрипт!

3 месяца назад
guest_16852923025115
Узбекистан
7 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад