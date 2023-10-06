Фронт и бэкенд веб-разработка | Программирование на Python | Excel/VBA

Фронт и бэкенд веб-разработка: комплексная веб-разработка, создание динамичных и удобных веб-приложений, оставляющих глубокое и приятное впечатление, с использованием HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python Django;

Автоматизация Excel с VBA: использование возможностей VBA-автоматизации для создания эффективных, безошибочных и удобных решений Excel;

Оптимизация процессов с помощью Python: решение различных задач, включая анализ данных, автоматизацию задач, парсинг веб-страниц и множество других уникальных задач.

Я бывший экономист и финансовый аналитик, который решил сменить карьеру и стать программистом.

Я создал несколько комплексных веб-приложений для своего личного портфолио, включая веб-платформу для написания статей, веб-приложение для голосования, а также приложения VBA/Python, такие как биржевой трекер (вы можете посмотреть мое портфолио ниже, а также посетить мою персональную страницу на https://artanisprojects.com/ru).

При разработке веб-приложения я могу использовать различные инструменты. Для фронтенда я обычно использую HTML, CSS и JavaScript, а также у меня есть некоторый опыт использования Vue.js и Nuxt. Что бэкенда, я предпочитаю использовать PHP, где это возможно, и Django для проектов, которые требуют более сложной логики или где Python более оптимален для использования.

Ищу как краткосрочные, так и долгосрочные проекты. Я могу работать как один, так и быть частью команды. Моя главная цель — предоставить своим клиентам высококачественный продукт.