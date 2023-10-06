artanis_projects

Чингис artanis_projects

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Фронт и бэкенд веб-разработка | Программирование на Python | Excel/VBA

  • Фронт и бэкенд веб-разработка: комплексная веб-разработка, создание динамичных и удобных веб-приложений, оставляющих глубокое и приятное впечатление, с использованием HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python Django;

  • Автоматизация Excel с VBA: использование возможностей VBA-автоматизации для создания эффективных, безошибочных и удобных решений Excel;

  • Оптимизация процессов с помощью Python: решение различных задач, включая анализ данных, автоматизацию задач, парсинг веб-страниц и множество других уникальных задач.

Я бывший экономист и финансовый аналитик, который решил сменить карьеру и стать программистом.

Я создал несколько комплексных веб-приложений для своего личного портфолио, включая веб-платформу для написания статей, веб-приложение для голосования, а также приложения VBA/Python, такие как биржевой трекер (вы можете посмотреть мое портфолио ниже, а также посетить мою персональную страницу на https://artanisprojects.com/ru).

При разработке веб-приложения я могу использовать различные инструменты. Для фронтенда я обычно использую HTML, CSS и JavaScript, а также у меня есть некоторый опыт использования Vue.js и Nuxt. Что бэкенда, я предпочитаю использовать PHP, где это возможно, и Django для проектов, которые требуют более сложной логики или где Python более оптимален для использования.

Ищу как краткосрочные, так и долгосрочные проекты. Я могу работать как один, так и быть частью команды. Моя главная цель — предоставить своим клиентам высококачественный продукт.

#21Создание парсеров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#659
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Прикладное ПО

Отзывы заказчиков

guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
$25
10 баллов
2 года назад
Нужно написать парсер с ВК
Создание парсеров
Много лет я не данном сервере и делаю разные задачи но данный исполнитель попадет в категорию топ.Все четко раньше срока и идеально выполнена работа????
Заказчик четко обозначил свои цели, что очень важно для продуктивного выполнения задачи. В процессе общения был вежлив и конструктивен, при необходимости давал четкие и ясные пояснения по разным вопросам, касающимся заказа. Оплату произвел сразу. В целом, я был очень рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
#16
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#2273